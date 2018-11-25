Adolescente é baleado na cabeça dentro de casa em Vila Velha

Um adolescente de 16 anos foi baleado na cabeça enquanto tentava separar uma briga no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 3h30 da manhã deste domingo (25).
De acordo com a polícia, o acusado estava em uma festa clandestina, conhecida como Baile do Mandela, que acontecia na Rua Tupinambás, em uma região conhecida como Beco da Miséria.
Em um determinado momento, o acusado convidou alguns amigos para usar drogas e fazer churrasco na laje de casa, que fica na mesma rua aonde acontecia a festa.
Chegando em casa, a esposa do acusado, que é prima da vítima, disse que o marido e os amigos não poderiam subir com as mochilas. Nesse momento, o acusado começou a discutir com a esposa, e chegou a agredi-la com um soco no rosto.
Para parar a agressão, uma irmã da mulher também se envolveu na briga, enfrentando o cunhado. Outros familiares resolveram intervir, entre eles o adolescente de 16 anos.
No meio da discussão, o acusado sacou uma arma e efetuou um disparo. A bala atingiu o adolescente na cabeça. O menino foi socorrido e levado, inicialmente, para um hospital particular da região.
Um tio do adolescente foi até a a casa da vítima da manhã deste domingo (25). O homem, que chegou no local bastante assustado, contou que ficou sabendo da notícia pela manhã. Eu estava em uma festa, só fiquei sabendo dessa confusão agora. Me disseram que alguém tinha atirado no meu sobrinho, vim na mesma hora para saber o que aconteceu, contou.
Em seguida, foi transferido, em estado grave, para um hospital público de Vitória. O suspeito está foragido e o menor segue em estado grave.
Apreensão
Um pouco mais cedo, por volta de 1 hora da manhã, a Polícia Militar esteve no local. Durante uma operação conjunta, militares da Força Tática, Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e da Guarda Municipal de Vila Velha, fizeram buscas na região com objetivo de impedir que a festa acontecesse.
As equipes realizaram buscas em quintais de residências próximas ao local do evento. Durante as buscas, os policiais perceberam que indivíduos estavam escondidos em um terraço, e que ao notarem a aproximação dos militares, fugiram pelos quintais vizinhos. De acordo com a polícia, não foi possível alcançar os suspeitos.
Ao chegarem no quintal em que os suspeitos estavam, os militares encontraram uma pistola CZ, calibre 9mm, carregada com 17 munições intactas. O material foi apreendido e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.