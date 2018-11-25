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Crime

Adolescente é baleado na cabeça dentro de casa em Vila Velha

A confusão aconteceu por volta das 3h30 da manhã. O jovem tentava separar uma briga quando foi atingido

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 17:07
Beco da Miséria, em Vila Velha, onde o adolescente foi baleado na madrugada deste domingo (25) Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente de 16 anos foi baleado na cabeça enquanto tentava separar uma briga no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 3h30 da manhã deste domingo (25). 
De acordo com a polícia, o acusado estava em uma festa clandestina, conhecida como Baile do Mandela, que acontecia na Rua Tupinambás, em uma região conhecida como Beco da Miséria.
Em um determinado momento, o acusado convidou alguns amigos para usar drogas e fazer churrasco na laje de casa, que fica na mesma rua aonde acontecia a festa.
Chegando em casa, a esposa do acusado, que é prima da vítima, disse que o marido e os amigos não poderiam subir com as mochilas. Nesse momento, o acusado começou a discutir com a esposa, e chegou a agredi-la com um soco no rosto.
Para parar a agressão, uma irmã da mulher também se envolveu na briga, enfrentando o cunhado. Outros familiares resolveram intervir, entre eles o adolescente de 16 anos.
No meio da discussão, o acusado sacou uma arma e efetuou um disparo. A bala atingiu o adolescente na cabeça. O menino foi socorrido e levado, inicialmente, para um hospital particular da região.
Um tio do adolescente foi até a a casa da vítima da manhã deste domingo (25). O homem, que chegou no local bastante assustado, contou que ficou sabendo da notícia pela manhã. Eu estava em uma festa, só fiquei sabendo dessa confusão agora. Me disseram que alguém tinha atirado no meu sobrinho, vim na mesma hora para saber o que aconteceu, contou.
Em seguida, foi transferido, em estado grave, para um hospital público de Vitória. O suspeito está foragido e o menor segue em estado grave.
Apreensão
Um pouco mais cedo, por volta de 1 hora da manhã, a Polícia Militar esteve no local. Durante uma operação conjunta, militares da Força Tática, Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e da Guarda Municipal de Vila Velha, fizeram buscas na região com objetivo de impedir que a festa acontecesse.
As equipes realizaram buscas em quintais de residências próximas ao local do evento. Durante as buscas, os policiais perceberam que indivíduos estavam escondidos em um terraço, e que ao notarem a aproximação dos militares, fugiram pelos quintais vizinhos. De acordo com a polícia, não foi possível alcançar os suspeitos.
Ao chegarem no quintal em que os suspeitos estavam, os militares encontraram uma pistola CZ, calibre 9mm, carregada com 17 munições intactas. O material foi apreendido e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.

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