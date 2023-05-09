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Itacibá

Adolescente é assassinado a tiros em Cariacica

À Polícia Militar, a mãe do adolescente de 17 anos relatou que o filho estava em uma região conhecida como Paiol, em Itacibá, Cariacica quando foi alvejado por criminosos envolvidos com o tráfico de drogas, na noite dessa segunda-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 15:24

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 15:24

Leanderson Góes de Aguiar
Leanderson Góes de Aguiar Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um adolescente, de 17 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (8), no bairro Itacibá, em Cariacica. A vítima foi identificada como Leanderson Góes de Aguiar.
O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, esteve na região, mas moradores não quiseram gravar entrevista. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, depois de ser baleado, o adolescente foi socorrido por familiares ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.
Polícia Militar esclareceu que foi acionada e esteve no PA. No local, os militares fizeram contato com a mãe da vítima que relatou que o filho estava em uma região conhecida como Paiol, em Itacibá, quando foi alvejado por criminosos envolvidos com o tráfico de drogas.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

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