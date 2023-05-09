Adolescente é assassinado a tiros em Cariacica

Um adolescente, de 17 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (8), no bairro Itacibá, em Cariacica. A vítima foi identificada como Leanderson Góes de Aguiar.
O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, esteve na região, mas moradores não quiseram gravar entrevista. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, depois de ser baleado, o adolescente foi socorrido por familiares ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar esclareceu que foi acionada e esteve no PA. No local, os militares fizeram contato com a mãe da vítima que relatou que o filho estava em uma região conhecida como Paiol, em Itacibá, quando foi alvejado por criminosos envolvidos com o tráfico de drogas.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.