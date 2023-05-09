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Transtorno

Árvore cai em cima de fiação elétrica na Praia do Canto em Vitória

Queda teria ocorrido devido a ventos fortes e causou um susto nos moradores na madrugada desta terça-feira (9); ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 09:59

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 09:59

Queda de uma árvore de grande porte na Praia do Canto, em Vitória
Queda de uma árvore de grande porte na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
Uma árvore de grande porte caiu sobre uma fiação elétrica após ser atingida por fortes ventos na madrugada desta terça-feira (9), na rua Eugênio Neto, na Praia do Canto, em Vitória. Ninguém ficou ferido.
Ainda que a queda tenha causado um susto nos moradores, os troncos não atingiram nenhuma residência ou veículo. A Guarda Municipal de Vitória esteve no local para sinalizar e orientar os condutores que passavam pela rua.
Segundo a Prefeitura de Vitória, uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente seria enviada ao local, ainda na manhã desta terça-feira para retirar os galhos da árvore e constatar qual seria o motivo da queda.
O Corpo de Bombeiros esteve na rua Eugênio Neto por volta de 2h da madrugada para auxiliar na retirada da árvore.
Durante a queda, os troncos da árvore atingiram a fiação elétrica. A reportagem de A Gazeta procurou a EDP para saber mais sobre o ocorrido. A concessionária respondeu, em nota, que a queda da árvore na rua Eugênio Neto durante a madrugada interrompeu o fornecimento de energia na região, mas não detalhou quantos imóveis foram afetados.  
Equipes técnicas foram enviadas imediatamente para o local e realizou o reparo, sendo a energia 100% restabelecida ainda na madrugada.

Queda de uma árvore de grande porte na Praia do Canto, em Vitória

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