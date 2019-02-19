Home
Adolescente é apreendido por ameaçar ex-namorada de 15 anos em Vitória

"Ele enviou um áudio dizendo que iria dar um tiro na cabeça dela. As ameaças ocorriam sempre por meio de mensagens", explicou o delegado Wellington Lugão