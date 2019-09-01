Home
Adolescente é apreendido após confusão na Praia de Itaparica

Dois guardas municipais de folga abordaram o adolescente, que estava enrolando um cigarro de maconha. Durante a confusão, o garoto deu um soco e quebrou o nariz de um deles