Adolescente desaparece após ter casa invadida por bandidos em Vila Velha

Kauan Bercemiro de Paula fugiu após ter a casa invadida por dos criminosos e a Polícia Civil não sabe se ele foi alcançado ou conseguiu escapar.