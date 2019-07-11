Roubo de veículo

Adolescente de 13 anos é apreendido após perseguição policial no ES

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava em um veículo roubado na última terça-feira (9), em Jardim da Penha

Publicado em 11 de julho de 2019 às 01:19 - Atualizado há 6 anos

O garoto só parou com o veículo quando bateu em um Space Cross, vermelho, na rua Doutor João Batista Miranda Amaral Crédito: Esthefany Mesquita

Um adolescente, de 13 anos, que roubou um veículo na última terça-feira (9), no bairro Jardim da Penha, em Vitória, foi detido na noite desta quarta-feira (10), após uma perseguição policial, em Jardim Camburi, também na Capital.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo, um Fiat Uno Vivace, cor prata, foi identificado com restrição de furto e roubo assim que o suspeito passou em um dos pontos do cerco eletrônico.

A polícia contou ainda que houve perseguição e só depois de bater em um Space Cross, vermelho, na rua Doutor João Batista Miranda Amaral, o garoto parou com o carro.

A dona do Space Cross, a pedagoga Sidnéia Almofrey, de 41 anos, contou que saia da escola onde trabalha, às 20 horas, e viu a movimentação na rua. "Eu trabalho na mesma rua, por isso meu carro estava estacionado aqui. Eu ouvi o barulho das sirenes, em seguida ouvi a batida, mas não imaginei que fosse meu carro, só percebi quando me aproximei e vi a polícia apreendendo o bandido", disse.

A pedagoga contou ainda que, apesar do prejuízo financeiro e susto, o sentimento é de tristeza por saber que tudo foi causado por um adolescente de 13 anos. "É muito triste. Ele só tem 13 anos e já está na vida só crime roubando carro", destacou.

Com o adolescente, a polícia encontrou uma arma falsa. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.

O ROUBO

De acordo com uma jovem que acompanhava a proprietária do Fiat Uno Vivace na delegacia, e que preferiu não se identificar, o carro foi roubado na terça-feira, em Jardim da Penha. "Ela estava saindo da casa de uma amiga, quando os dois bandidos armados pararam ela e mandaram ela entrar no carro. Ela conseguiu fugir e deixou só a chave do carro com eles" relatou.

Ainda muito abalada, a vítima preferiu não conversar com a imprensa.

