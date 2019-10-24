Adolescentes apedrejam veículos na Rodovia do Sol, em Guarapari

A Polícia informou que, ao chegar no local, foram avistados os dois jovens nas proximidades de uma vegetação, com as mesmas características passadas ao Ciodes. Eles foram abordados e disseram que jogar pedras nos veículos que trafegam na rodovia era apenas uma brincadeira e que faziam uso de um estilingue para arremessá-las.

Segundo o gerente de tráfego da Viação Alvorada, os ataques começaram ainda nesta quarta (23). Desde ontem, por volta de 19h, os coletivos e vans foram apedrejados. Hoje começou de novo 14h20. Fomos até o local, chamamos a polícia, que identificou os suspeitos. Os jovens falaram que estavam brincando com estilingue, mas teve quebra de dois vidros blindados, mais duas janelas agora, quatro carro avariados na lataria. Nos nossos veículos não houve vítima, mas na van sim. Ontem me disseram que uma pedra atingiu uma menina que precisou até de cirurgia. Hoje foram atingidas três vans, sendo uma de mercadoria, além de coletivos do Transcol, relatou.