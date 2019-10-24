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Guarapari

Adolescentes apedrejam veículos na Rodovia do Sol, em Guarapari

Quatro veículos foram apedrejados na Rodovia do Sol nesta quinta-feira (24), na zona rural de Guarapari.  Dois adolescentes de 13 anos foram apreendidos e levados para a delegacia

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 18:12
Adolescentes apedrejam ônibus e vans na Rodovia do Sol Crédito: Internauta
Quatro veículos, sendo um ônibus, duas vans e um de empresa de transporte, foram apedrejados na Rodovia do Sol na tarde desta quinta-feira (24), na zona rural de Guarapari. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher foi ferida na região dos olhos, por conta dos estilhaços, e foi socorrida. Os suspeitos são dois adolescentes de 13 anos, que foram apreendidos e levados para a Delegacia do município.
A Polícia informou que, ao chegar no local, foram avistados os dois jovens nas proximidades de uma vegetação, com as mesmas características passadas ao Ciodes. Eles foram abordados e disseram que jogar pedras nos veículos que trafegam na rodovia era apenas uma brincadeira e que faziam uso de um estilingue para arremessá-las.
>  Confusão entre policial militar e médico termina na delegacia da Serra
Segundo o gerente de tráfego da Viação Alvorada, os ataques começaram ainda nesta quarta (23). Desde ontem, por volta de 19h, os coletivos e vans foram apedrejados. Hoje começou de novo 14h20. Fomos até o local, chamamos a polícia, que identificou os suspeitos. Os jovens falaram que estavam brincando com estilingue, mas teve quebra de dois vidros blindados, mais duas janelas agora, quatro carro avariados na lataria. Nos nossos veículos não houve vítima, mas na van sim. Ontem me disseram que uma pedra atingiu uma menina que precisou até de cirurgia. Hoje foram atingidas três vans, sendo uma de mercadoria, além de coletivos do Transcol, relatou.
Acionada, a Rodosol, concessionária responsável pela via, esclareceu que, ao registrar a ocorrência, acionou imediatamente à polícia, que identificou os responsáveis. 

Apedrejamento em Guarapari

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