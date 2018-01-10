Acusados de matar ex-vocalista do grupo Kaoma são condenados

Loalwa foi encontrada dentro de um carro incendiado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, em 19 de janeiro de 2017 Crédito: Reprodução/Facebook

Os três acusados de terem matado, em janeiro de 2017, a ex-cantora do grupo musical Kaoma, Loalwa Braz Vieira Machado Ramos, de 63 anos, foram condenados, na última segunda-feira (8), pela juíza Aline Dias, da 1ª Vara de Saquarema, na Região dos Lagos.

Wallace de Paula Vieira, que trabalhava como caseiro na pousada da cantora, pegou pena de 37 anos de prisão por roubo com resultado morte (latrocínio) e pelo crime de causar incêndio em casa habitada. Já os réus Gabriel Ferreira dos Santos e Lucas Silva de Lima, foram condenados, respectivamente, a 28 e 22 anos de reclusão pelo latrocínio.

De acordo com a sentença que condenou os réus, Wallace procurou a cantora, no início de janeiro de 2017, e pediu um emprego na pousada de sua propriedade, em Saquarema. Ele conseguiu o emprego no dia seguinte e passou a morar no local. O homem teria percebido, então, que Loalva movimentava uma grande quantidade de dinheiro no estabelecimento. Numa praça da cidade, conseguiu apoio dos comparsas para cometer o crime.

Na pousada, os criminosos roubaram até uma santa, aparelhos de surdez e um vaso ornamental. Eles levaram ainda joias, dinheiro em espécie, um cartão bancário, celulares, computador, quadros com discos comemorativos , talheres de prata e outros itens.

A cantora foi morta em seu estabelecimento. Os criminosos agrediram a artista e depois colocaram fogo em seu corpo.

O regime inicial para cumprimento da pena é fechado e os réus não podem recorrer em liberdade.

RELEMBRE O CASO

A cantora Loalwa Braz Vieira foi encontrada morta dentro de um carro incendiado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, na manhã de quinta-feira (19). A informação foi confirmada pelo comando da Polícia Militar e pela assessoria de imprensa da Polícia Civil por telefone. O carro foi encontrado na Estrada da Barreira, no distrito de Bacaxá e a 124ª Delegacia de Polícia investigou o caso.

Segundo informações do comando da PM, dois homens foram vistos na casa da cantora, que fica próximo ao local onde o carro foi localizado.

Loalwa Braz ficou conhecida como a voz da lambada, ritmo que se consagrou nos anos 80. Vocalista do grupo Kaoma, Loalwa alcançou o topo das paradas musicais com "Chorando se foi", que foi levada a 116 países ao longo de duas décadas.

O corpo da cantoria foi sepultado no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Familiares e amigos da cantora foram ao local para fazer uma última despedida, e a homenagearam cantando "Chorando se foi".

Loalwa encontrou seu refugio em Morada de Bethânia, em Viana

Em 2009, em entrevista para a TV Gazeta, Loalwa Braz disse que encontrou seu refúgio em Morada de Bethânia, em Viana, no Espírito Santo.

Na ocasião, a cantora contou que ela e o marido francês compraram um sítio no município. "Conheci o Estado através de um irmão que veio morar aqui. Compramos um apartamento na Praia da Costa, Vila Velha, e só depois encontramos esse espaço. Adoramos mexer com terra, construir e relaxar. Aqui é um retiro", disse Loalwa. Com 56 anos e um cabelo estilo "black power" branco, a cantora esbanjou simpatia e talento ao receber a equipe da Redação da Rede Gazeta em sua casa.