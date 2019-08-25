Home
Acusado de sequestrar casal e causar morte de jovem é julgado em Aracruz

Bruno Felipe Jesus, 21 anos, bateu o carro quando fugia da polícia. No veículo estavam Vinícius Vieira dos Santos e a namorada dele. Vinícius morreu na hora.