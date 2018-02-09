Acusado de participar de assalto em joalheria é preso em Vitória

Wedson Lima Mariano, o Zulu, preso nesta quinta, e Gabriel de Melo Chagas, o Gordinho, que continua foragido, são acusado de atirar em casal dono de relojoaria no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/PC

Wedson Lima Mariano, o Zulu, estava completando 33 anos e passava na Rua Dalmácio Sodré, quando foi avistado por policiais militares que realizavam patrulhamento no local.

Ele ainda tentou fugir, mas acabou detido. O crime aconteceu no dia 4 do mês passado. Na ocasião, o casal de proprietários da joalheria foi baleado pelos bandidos (veja o vídeo abaixo).

O delegado Fabiano Rosa, titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP) identificou um dos comparsas de Wedson.

O bandido se chama Gabriel de Melo Chagas, o Gordinho, 19. Ele está com mandado de prisão temporário em aberto. Segundo Rosa, a quadrilha já era investigada pela polícia.

Eles cometeram vários roubos. Assaltaram uma loja de roupas na Avenida Marechal Campos, uma em Itararé, uma casa de câmbio no Centro de Vitória e cometeram furto, usando um carro para derrubar a porta, contra outra joalheria, também no Centro, contou.

Um terceiro comparsa, que também participou da tentativa de latrocínio da joalheria, além de um taxista, que deu fuga aos criminosos, ainda não foram identificados.

O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Augusto Piccoli, destacou o trabalho integrados das forças de segurança, que resultaram no sucesso da prisão de Wedson.

Nossos policiais da área já sabiam que ele haviam participado desse assalto e era procurado, após recebermos as informações da Polícia Civil. Esse trabalho é fundamental para que possamos dar a resposta á sociedade, ressaltou.

Agora, o delegado Fabiano Rosa pede ajuda à população, via Disque-Denúncia 181 para conseguir prender o foragido, Gabriel de Melo Chagas, e identificar os outros dois suspeitos.

O crime

Os donos da joalheria foram baleados durante o assalto, por volta das 13h30 do dia 4 de janeiro. O homem levou um tiro de raspão na boca e a mulher foi atingida na perna.

Na ocasião Gabriel entrou armado no local e anunciou o roubo. O proprietário reagiu e entrou em luta corporal com Wedson. Gordinho atirou contra ele e depois os dois, acompanhados de um terceiro bandido, correram, entrando em um táxi que dava cobertura para a fuga.