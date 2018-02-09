Acusado de participar de assalto em joalheria é preso em Vitória

Um bandido que participou de um assalto a uma joalheria no Centro, em Vitória, foi preso na noite desta quinta-feira (09), no Morro do Moscoso, em Vitória.
Wedson Lima Mariano, o Zulu, estava completando 33 anos e passava na Rua Dalmácio Sodré, quando foi avistado por policiais militares que realizavam patrulhamento no local.
Ele ainda tentou fugir, mas acabou detido. O crime aconteceu no dia 4 do mês passado. Na ocasião, o casal de proprietários da joalheria foi baleado pelos bandidos (veja o vídeo abaixo).
O delegado Fabiano Rosa, titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP) identificou um dos comparsas de Wedson.
O bandido se chama Gabriel de Melo Chagas, o Gordinho, 19. Ele está com mandado de prisão temporário em aberto. Segundo Rosa, a quadrilha já era investigada pela polícia.
Eles cometeram vários roubos. Assaltaram uma loja de roupas na Avenida Marechal Campos, uma em Itararé, uma casa de câmbio no Centro de Vitória e cometeram furto, usando um carro para derrubar a porta, contra outra joalheria, também no Centro, contou.
Um terceiro comparsa, que também participou da tentativa de latrocínio da joalheria, além de um taxista, que deu fuga aos criminosos, ainda não foram identificados.
O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Augusto Piccoli, destacou o trabalho integrados das forças de segurança, que resultaram no sucesso da prisão de Wedson.
Nossos policiais da área já sabiam que ele haviam participado desse assalto e era procurado, após recebermos as informações da Polícia Civil. Esse trabalho é fundamental para que possamos dar a resposta á sociedade, ressaltou.
Agora, o delegado Fabiano Rosa pede ajuda à população, via Disque-Denúncia 181 para conseguir prender o foragido, Gabriel de Melo Chagas, e identificar os outros dois suspeitos.
O crime
Os donos da joalheria foram baleados durante o assalto, por volta das 13h30 do dia 4 de janeiro. O homem levou um tiro de raspão na boca e a mulher foi atingida na perna.
Na ocasião Gabriel entrou armado no local e anunciou o roubo. O proprietário reagiu e entrou em luta corporal com Wedson. Gordinho atirou contra ele e depois os dois, acompanhados de um terceiro bandido, correram, entrando em um táxi que dava cobertura para a fuga.
As testemunhas disseram que a mulher saiu da joalheria para pedir ajuda, mas caiu em frente a uma loja de roupas. Os casal foi socorrido e passa bem.