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Condenação

Acusado de matar pastora na Serra é condenado a 22 anos de prisão

Delcy Rosa Bergaminho teria sido morta porque investigava a morte do próprio filho que havia sido assassinado por traficantes; o crime aconteceu em 2015

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 21:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 21:34
Delcy Rosa Bergaminho Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A Justiça condenou a 22 anos de reclusão o acusado de assassinar a pastora Delcy Rosa Bergaminho, de 44 anos, dentro de uma igreja, em Balneário de Carapebus, na Serra. A religiosa teria sido morta porque investigava a morte do próprio filho que havia sido assassinado por traficantes.
> Detento foge de viatura após veículo parar em semáforo no ES
O crime aconteceu na noite do dia 22 dezembro de 2015. A pastora se preparava para fechar a igreja depois de encerrar o culto, quando o local foi invadido por um homem armado. Ele atirou diversas vezes contra Delcy, atingido vítima com dez disparos. A pastora chegou a ser socorrida pelo marido, mas não resistiu e morreu no hospital.
Na época do crime, a polícia informou que a pastora teve um filho assassinado um ano antes dela ser morta. Delcy acompanhava de perto as investigações, o que pode teria incomodado traficantes do bairro.
O suspeito pelo crime, Ueverton Gonçalves de Jesus, 29 anos, foi preso cerca de um mês depois de cometer o assassinato pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e continua detido desde então. Ele está no Centro de Detenção Provisória da Serra, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Nesta semana, por decisão do Tribunal do Júri, Ueverton foi condenado por homicídio qualificado, sendo sentenciado a 22 anos de reclusão pela juíza Daniela Pellegrino, da 3ª Vara Criminal da Serra.
> Família é feita refém no interior de Anchieta
 

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