Acusado de matar pastora na Serra é condenado a 22 anos de prisão

condenou a 22 anos de reclusão o acusado de assassinar a pastora Delcy Rosa Bergaminho, de 44 anos, dentro de uma igreja, em, na. A religiosa teria sido morta porque investigava a morte do próprio filho que havia sido assassinado por traficantes.

O crime aconteceu na noite do dia 22 dezembro de 2015. A pastora se preparava para fechar a igreja depois de encerrar o culto, quando o local foi invadido por um homem armado. Ele atirou diversas vezes contra Delcy, atingido vítima com dez disparos. A pastora chegou a ser socorrida pelo marido, mas não resistiu e morreu no hospital.