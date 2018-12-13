Acusado de matar pastora na Serra é condenado a 22 anos de prisão

A Justiça condenou a 22 anos de reclusão o acusado de assassinar a pastora Delcy Rosa Bergaminho, de 44 anos, dentro de uma igreja, em Balneário de Carapebus, na Serra. A religiosa teria sido morta porque investigava a morte do próprio filho que havia sido assassinado por traficantes.
O crime aconteceu na noite do dia 22 dezembro de 2015. A pastora se preparava para fechar a igreja depois de encerrar o culto, quando o local foi invadido por um homem armado. Ele atirou diversas vezes contra Delcy, atingido vítima com dez disparos. A pastora chegou a ser socorrida pelo marido, mas não resistiu e morreu no hospital.
Na época do crime, a polícia informou que a pastora teve um filho assassinado um ano antes dela ser morta. Delcy acompanhava de perto as investigações, o que pode teria incomodado traficantes do bairro.
O suspeito pelo crime, Ueverton Gonçalves de Jesus, 29 anos, foi preso cerca de um mês depois de cometer o assassinato pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e continua detido desde então. Ele está no Centro de Detenção Provisória da Serra, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Nesta semana, por decisão do Tribunal do Júri, Ueverton foi condenado por homicídio qualificado, sendo sentenciado a 22 anos de reclusão pela juíza Daniela Pellegrino, da 3ª Vara Criminal da Serra.