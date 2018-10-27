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Porto Seguro

Acusado de matar mulher e concretar corpo em parede é preso na Bahia

O crime aconteceu em 2005, em Vila Velha. Mas só foi descoberto em 2014, quando o vigia vendeu a casa e o novo morador achou a ossada da vítima durante uma reforma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 15:58

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 15:58

Eguimar Ferreira de Souza, acusado de matar e esconder o corpo de Adriana Silva Breda Crédito: Ricardo Medeiros - GZ
A Polícia prendeu na última sexta-feira (26), em Porto Seguro, na Bahia, um vigia de 52 anos que é acusado de matar e concretar a mulher, de 32 anos. O crime aconteceu em 2005, em Zumbi dos Palmares, Vila Velha. Mas só foi descoberto em 2014, quando o vigia vendeu a casa e o novo morador achou a ossada da vítima durante uma reforma na residência. 
O vigia Eguimar Ferreira de Souza estava foragido. Ele chegou a ser detido em 2015, dez anos depois do crime, mas ficou apenas 30 dias na prisão. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Eguimar deu entrada no Centro de Triagem de Viana em 13 de fevereiro e foi liberado em 15 de março do mesmo ano, pois o prazo legal da prisão temporária havia vencido. Desde janeiro de 2017 ele tinha um mandado de prisão em aberto.
O CRIME
O crime aconteceu em 2005 no bairro Zumbi dos Palmares. Depois de matar a amante a pauladas, o vigia escondeu o corpo no porão de casa, jogando cal e concreto sobre a vítima. O acusado ainda morou na casa onde assassinou a mulher por dez anos.
O crime só foi descoberto depois que o vigia vendeu o imóvel, em 2014. Meses depois, o novo morador quis fazer uma reforma e acabou encontrando a ossada de Adriana Silva Breda, 32 anos. O corpo foi identificado pela polícia, pois estava acompanhada de um uniforme do Detran, onde a vítima trabalhava, e também de alguns documentos pessoais.

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