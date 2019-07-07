Home
>
Polícia
>
Acusado de matar jogador de futebol é preso após crime em Vila Velha

Acusado de matar jogador de futebol é preso após crime em Vila Velha

Cleber Onofrio Moreira, de 38 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana

Gustavo Cheluje

Repórter do HZ / [email protected]

Publicado em 7 de julho de 2019 às 22:18

 - Atualizado há 6 anos

Pedro Ícaro Nunes, 21 anos, ex-jogador de futebol, morreu durante confusão em boate em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Acusado de assassinar o jogador de futebol Pedro Ícaro Nunes de Souza, de 21 anos, na madrugada de domingo (7), em Vila Velha, Cleber Onofrio Moreira, de 38 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. De acordo com a Polícia Civil, a arma usada pelo crime foi apreendida e Cleber não apresentou comprovação de que possui registro ou autorização para portar arma de fogo.

Recomendado para você

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

>"Era meu troféu", diz pai de jogador de futebol morto após boate

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. O enterro de Pedro acontece nesta segunda-feira (8), às 10h30, no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais