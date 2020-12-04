Acusado de matar amigo em Vila Velha é condenado, mas não ficará preso

Doze anos após matar o amigo Leonardo Zanotti Cavalcante, na época com 18 anos, Marcos Vitor Rocha Martins foi considerado culpado na noite desta quinta-feira (3). O julgamento terminou por volta das 21 horas e o réu foi condenado a 1 ano, 4 meses e 20 dias em regime aberto por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.
Por ser condenado a uma pena pequena, Marcos Vitor não ficará preso e terá que cumprir apenas algumas determinações da Justiça. Nas redes sociais, a irmã de Leonardo, Vanessa Zanotti Cavalcante, lamentou o resultado do julgamento.
"Aquele que atirou em meu irmão não será preso, porque o processo demorou anos demais para ser concluído e julgado", afirmou Vanessa em postagem em seu perfil em rede social.
SEGUNDO JULGAMENTO
Esse é o segundo julgamento do caso. No primeiro, em 2014, Marcos Vitor Rocha Martins foi inocentado pelo Tribunal do Júri pelo assassinato de Leonardo. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) anulou o julgamento que absolveu Marcos. Segundo o Tribunal de Justiça, não foram consideradas provas claras, como o réu ter assumido o crime para a atendente de um hospital para onde a vítima foi levada, e também o fato do tiro ter sido disparado de cima para baixo, o que afasta segundo a decisão, a hipótese de suicídio.
MARCOS CONVIDOU LEONARDO PARA IR ATÉ A CASA DELE
Leonardo tinha 18 anos e foi morto com um tiro no rosto em 2008. De acordo com a investigação e testemunhas, no dia do crime, Marcos Vitor Rocha Martins convidou a vítima para ir à casa dele. Na residência do réu, segundo o inquérito, Marcos Vitor pegou uma arma do pai, que era policial civil, colocou munição e atirou contra Leonardo. Tudo teria sido presenciado por uma terceira pessoa, mas o nome dela não foi divulgado.
Com informações da TV Gazeta