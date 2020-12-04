Acusado de matar amigo em Vila Velha é condenado, mas não ficará preso

Por ser condenado a uma pena pequena, Marcos Vitor não ficará preso e terá que cumprir apenas algumas determinações da Justiça. Nas redes sociais, a irmã de Leonardo, Vanessa Zanotti Cavalcante, lamentou o resultado do julgamento.

"Aquele que atirou em meu irmão não será preso, porque o processo demorou anos demais para ser concluído e julgado", afirmou Vanessa em postagem em seu perfil em rede social.

Leonardo tinha 18 anos e foi morto com um tiro no rosto em 2008. De acordo com a investigação e testemunhas, no dia do crime, Marcos Vitor Rocha Martins convidou a vítima para ir à casa dele. Na residência do réu, segundo o inquérito, Marcos Vitor pegou uma arma do pai, que era policial civil, colocou munição e atirou contra Leonardo. Tudo teria sido presenciado por uma terceira pessoa, mas o nome dela não foi divulgado.