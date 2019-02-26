Home
>
Polícia
>
Acusado de homicídio na Bahia é preso em Vila Velha

Acusado de homicídio na Bahia é preso em Vila Velha

Joabe Santos de Souza, acusado de crimes em Porto Seguro, foi preso nesta segunda-feira (25) pela Guarda Municipal de Vila Velha e policiais civis do Estado