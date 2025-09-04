Noroeste do ES

Acusado de extorsão, empresário é preso em Barra de São Francisco

Suspeito tem um extenso histórico criminal e já responde a outros crimes como estelionato, receptação e porte ilegal de arma de fogo

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:48

Empresário foi preso em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Investigado pelo crime de extorsão, um empresário de 28 anos foi preso na tarde de quarta-feira (3) em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O suspeito é dono de uma loja de celular e foi denunciado à polícia por uma mulher que teria sido vítima do golpe.

Segundo a Polícia Civil, a mulher, em situação de vulnerabilidade financeira, foi convencida a ceder suas contas bancárias para o suspeito. Quando ela tentou retomar o uso das contas, ele começou a ameaçar e intimidar a mulher, a perseguindo em seu local de trabalho. O valor desviado pelo suspeito ainda não foi apurado.

“Ele aplicava golpes em todo o país por meio de uma loja de celulares. Atualmente, com os bens bloqueados, passou a oferecer dinheiro a pessoas humildes para usar as contas bancárias delas, criando desculpas sobre não poder movimentar a própria conta. Dessa forma, transfere grandes quantias por essas contas até que a agência identifique a incompatibilidade entre a renda do titular e a movimentação financeira, resultando no bloqueio da conta”, explicou Jéssica Bohrer, delegada adjunta da Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, tem um extenso histórico criminal e já responde a outros crimes como estelionato, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ele também foi preso em maio de 2024 após ser apontado como líder de uma organização criminosa especializada na venda de celulares adulterados e roubados, que por vezes não eram entregues aos compradores. "Além disso, o investigado ainda ostentava carros de luxo e viagens na rede social em fotos junto com a família”, disse a delegada Jéssica Bohrer.

O suspeito foi preso na porta de sua residência no bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco, e conduzido para a delegacia. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

