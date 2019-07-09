Home
Acusado de estuprar enteada por dois anos é preso em Nova Venécia

Homem foi autuado e levado para presídio

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de julho de 2019 às 23:26

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Fernando Madeira

Acusado de estuprar a enteada por dois anos seguidos, um homem foi preso na manhã desta terça-feira (9), na Zona Rural de Nova Venécia, no Noroeste do Estado. A operação da Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido pela 3ª Vara Criminal de São Mateus.

No momento da prisão, uma espingarda de calibre 26 também foi apreendida junto ao acusado. De acordo com o delegado plantonista da Delegacia Regional de São Mateus, o suspeito estuprava a adolescente de 14 anos, enquanto a mãe dela não estava em casa. Os abusos teriam acontecido desde quando a vítima tinha apenas 12 anos de idade.

Por meio de nota, a PC informou que a prisão foi feita por policiais da 18ª Delegacia Regional, em São Mateus, local onde teria acontecido o crime. Além de responder por estupro de vulnerável, o suspeito acabou autuado em flagrante por posse de arma. Em seguida, ele foi encaminhado ao presídio.

 > Avô é preso acusado de estuprar neta São Mateus

Como o acusado faz parte do quadro de funcionários dos Correios, a empresa informou que está colaborando com a Justiça e que vai instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do empregado. Bem como garantiu que tal comportamento é inaceitável e se encontra totalmente dissociado dos padrões e valores defendidos pela entidade.

