Acusado de assassinar pedreiro na Serra é solto pela Justiça

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 05:22

Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Isaac Ribeiro

O entregador Mário César Gadiol, 30 anos, acusado de matar o pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, 43 anos, deixou o Centro de Triagem de Viana, na tarde desta terça-feira (27). Ele saiu da unidade após a expedição de alvará de soltura.

Mário confessou ter assassinado o pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, 43 anos, com dois tiros, no dia 06 de agosto, no bairro Novo Horizonte, na Serra. O entregador disse à polícia que cometeu o crime como vingança por Aloísio ter abusado da filha de Mário, cinco dias antes do assassinato.

A decisão de soltura foi concedida pelo desembargador Sérgio Bizzoto Pessôa de Mendonça após a advogada de Mário entrar com Habeas Corpus pedindo a liberdade do entregador no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Na decisão, o desembargador explica o que o motivou: Verifico, portanto, que não há nos autos notícias de que o paciente (Mário César) tenha tentado embaraçar as investigações, alterar provas, ameaçar testemunhas ou de qualquer forma prejudicar a instrução criminal. Ao contrário, consta que o paciente desde o início tem colaborado com as investigações confessando a prática delitiva e esclarecendo sua motivação. Da mesma forma, consta dos autos que as testemunhas têm sido ouvidas sem embaraço, inclusive comparecendo espontaneamente à delegacia de polícia, como no caso da filha da vítima, pontou.

Mário estava preso desde o dia 08 pelo crime de homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima.

