Pedro Henrique dos Reis Alves foi preso nesta sexta-feira (28) em Balneário Camboriú, Santa Catarina Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (28) enquanto saía de uma igreja em Balneário Camboriú, em Santa Catarina . Pedro Henrique dos Reis Alves era procurado pela polícia do Espírito Santo por aplicar golpes em moradores de Linhares e de outras cidades da região Norte do Estado. Ao todo, ele deu um prejuízo de mais de R$ 5 milhões, prometendo altas remunerações para quem aplicasse dinheiro em criptomoedas.

Para aplicar o golpe, Pedro Henrique usava o fato de ser membro de uma igreja evangélica, o que fazia as vítimas acreditarem nos golpes. Após captar altos valores em Linhares e cidades vizinhas, o estelionatário desapareceu. Desde então, o Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) de Linhares começou a investigar o caso e solicitou à Justiça a prisão do suspeito.

Tempos depois, os policiais civis da Deic de Linhares descobriram que Pedro Henrique estava morando no município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Com isso, os agentes passaram informações para a corporação da cidade.

Nesta sexta-feira (28), o estelionatário foi preso quando saía de uma igreja. Ele estava morando em um apartamento no Centro de Balneário Camboriú e frequentava duas igrejas evangélicas na cidade.

Your browser does not support the audio element. Acusado de aplicar golpes de R$ 5 milhões no ES é preso em Balneário Camboriú

Após a prisão, Pedro Henrique foi encaminhado para o sistema carcerário de Santa Catarina e está à disposição da Justiça do Espírito Santo. O inquérito do caso está sendo concluído pelo delegado Romel Pio de Abreu Júnior, da Deic de Linhares, e será encaminhado para a Justiça.