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Hóspede aparece morto perto de hotel em Cachoeiro e polícia investiga caso

Funcionários do hotel contaram que homem gritou na recepção, subiu as escadas e depois foi encontrado sem vida entre o estabelecimento e um prédio ao lado

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 13:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jul 2023 às 13:35
Corpo é encontrado em hotel de Cachoeiro
Corpo foi encontrado perto de hotel de Cachoeiro Crédito: Carlos Barros
A morte do hóspede de um hotel, registrada na noite de quinta-feira (27), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é investigada Polícia Civil. O corpo do homem, que não teve nome e idade divulgados, foi encontrado por funcionários do estabelecimento em um vão entre o hotel e um prédio ao lado. Ele estava hospedado com outro homem no local.
Segundo a Polícia Militar, funcionários do hotel contaram aos policiais que dois homens, que estavam hospedados no mesmo quarto, teriam iniciado uma discussão e precisou que os trabalhadores do estabelecimento intervissem e separassem uma briga entre eles.
Em seguida, um dos envolvidos acabou indo embora, enquanto o outro, após gritar na recepção do hotel, subiu as escadas e, posteriormente, foi encontrado caído – sem vida – entre o prédio do hotel e um prédio lateral. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
O Corpo de Bombeiros informou que também atuou na ocorrência, enviando uma equipe para retirar a vítima do vão em que se encontrava e deixou o corpo aos cuidados da Polícia Civil.
Questionada sobre a causa da morte e se algum suspeito foi detido, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado, inicialmente, como encontro de cadáver, e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. A corporação disse que detalhes sobre a investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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