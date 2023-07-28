Hóspede aparece morto perto de hotel em Cachoeiro e polícia investiga caso

Corpo foi encontrado perto de hotel de Cachoeiro Crédito: Carlos Barros

A morte do hóspede de um hotel, registrada na noite de quinta-feira (27), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, é investigada Polícia Civil. O corpo do homem, que não teve nome e idade divulgados, foi encontrado por funcionários do estabelecimento em um vão entre o hotel e um prédio ao lado. Ele estava hospedado com outro homem no local.

Segundo a Polícia Militar , funcionários do hotel contaram aos policiais que dois homens, que estavam hospedados no mesmo quarto, teriam iniciado uma discussão e precisou que os trabalhadores do estabelecimento intervissem e separassem uma briga entre eles.

Em seguida, um dos envolvidos acabou indo embora, enquanto o outro, após gritar na recepção do hotel, subiu as escadas e, posteriormente, foi encontrado caído – sem vida – entre o prédio do hotel e um prédio lateral. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

O Corpo de Bombeiros informou que também atuou na ocorrência, enviando uma equipe para retirar a vítima do vão em que se encontrava e deixou o corpo aos cuidados da Polícia Civil.

Questionada sobre a causa da morte e se algum suspeito foi detido, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado, inicialmente, como encontro de cadáver, e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. A corporação disse que detalhes sobre a investigação não serão divulgados, por enquanto.