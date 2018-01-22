Acidente na Serra: vítima em estado grave passava férias com o pai

Caminhonete destruída após se envolver em acidente na avenida Audifax Barcelos, na Serra, neste domingo (21) Crédito: Bernardo Coutinho

acidente com morte em Jacaraípe, na Serra, estiveram na tarde desta segunda-feira (22) no hospital Jayme Santos Neves, em busca de notícias sobre a adolescente. Ela estava no Corsa atingido pela caminhonete dirigida por Neucimar Freire. A adolescente estava acompanhada do pai Wileçon Ferreira da Silva, da madrasta Luciene e de um garoto de 12 anos, filho de Luciene. Wileçon morreu no local. Familiares da estudante Nauane Nascimento Ferreira da Silva, 14 anos, uma das vítimas do, na Serra, estiveram na tarde desta segunda-feira (22) no hospital Jayme Santos Neves, em busca de notícias sobre a adolescente. Ela estava no Corsa atingido pela caminhonete dirigida por Neucimar Freire. A adolescente estava acompanhada do pai Wileçon Ferreira da Silva, da madrasta Luciene e de um garoto de 12 anos, filho de Luciene. Wileçon morreu no local.

"O estado de saúde é grave. Ela passou por uma cirurgia no fêmur durante a manhã e está sedada. Aguardamos a recuperação para que possa passar por uma cirurgia no maxilar, que ela também lesionou", contou uma prima da menina, Patrícia Oliveira, que estava acompanhada de outros parentes.

Nauane mora em Minas Gerais com a mãe, mas há uma semana veio para o Espírito Santo para curtir as férias com o pai. "Apesar de morarem longe, os dois estavam sempre em contato. Ela ainda não sabe da morte do pai, está sedada. Mas mesmo assim falamos que tudo vai ficar bem porque precisamos que ela se recupere primeiro", contou uma tia de Nauane, Elaine Gonçalves.

No local do acidente, Nauane

. Após o atendimento de socorristas, os batimentos cardíacos dela voltaram.

Também está internada no Hospital Jayme dos Santos a salgadeira Luciene Ferreira da Silva, 48 anos, madrasta de Nauane. Segundo a sobrinha dela, Carolina Ferreira, a tia passou por uma cirurgia no abdômen e o quadro de saúde é estável. "O cinto de segurança segurou a minha tia, mas o impacto da batida foi tão forte que ela teve lesão na barriga e precisou passar por cirurgia. Estamos aguardando um posicionamento dos médicos agora", contou Carolina que aguardava para visitar a tia.

O ACIDENTE

Um motorista alcoolizado causou um acidente que resultou em uma morte de um outro condutor na noite deste domingo (21), por volta de 21 horas, na avenida Audifax Barcelos, em Jacaraípe, na Serra. Neucimar Peres Freire foi autuado por embriaguez ao volante, uma vez que o teste de bafômetro acusou 0.75 mg/l de álcool. O limite para crime de embriaguez é 0,34 mg/l.

Segundo a Polícia Militar, Neucimar dirigia uma caminhonete S10 com mais nove pessoas no veículo, sendo que seis crianças estavam em cima da carroceria. O condutor invadiu a contramão ao fazer uma ultrapassagem, batendo de frente com um Corsa, que era conduzido por Wileçon Ferreira da Silva, ainda de acordo com a PM. No carro ainda estava a filha do motorista, a esposa dele e um menino de 12 anos.