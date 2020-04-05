Acidente entre moto e ônibus Transcol deixa motociclista ferido na Serra

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um ônibus do sistema Transcol, no bairro Manoel Plaza, na Serra, na manhã deste domingo (05). De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 6 horas, quando o ônibus e a motocicleta colidiram em um cruzamento que fica próximo ao Terminal de Carapina.
"O motociclista sofreu um ferimento na perna e no rosto, mas estava consciente. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Dório Silva", informou a PM, por nota.