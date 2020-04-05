Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cruzamento

Acidente entre moto e ônibus Transcol deixa motociclista ferido na Serra

De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 6 horas deste domingo (05), quando um ônibus e uma motocicleta colidiram em um cruzamento que fica próximo ao Terminal de Carapina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 13:02

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 13:02

Acidente entre moto e ônibus Transcol deixa motociclista ferido na Serra
Acidente entre moto e ônibus do Transcol deixa motociclista ferido na Serra Crédito: Internauta
Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um ônibus do sistema Transcol, no bairro Manoel Plaza, na Serra, na manhã deste domingo (05). De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 6 horas, quando o ônibus e a motocicleta colidiram em um cruzamento que fica próximo ao Terminal de Carapina.
"O motociclista sofreu um ferimento na perna e no rosto, mas estava consciente. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Dório Silva", informou a PM, por nota.

Veja Também

Carro invade estabelecimento em acidente no Centro de Vitória

Ambulância se envolve em acidente na Leitão da Silva, em Vitória

Motociclista morre em acidente no interior de Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados