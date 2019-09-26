Home
>
Polícia
>
Acidente entre moto e bicicleta deixa dois jovens mortos no ES

Acidente entre moto e bicicleta deixa dois jovens mortos no ES

Segundo a PM, o motociclista invadiu a contramão da ES 164 e colidiu de frente com a bicicleta. Um jovem de 22 anos e um adolescente de 15 anos morreram na hora