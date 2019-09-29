'A gente se amava demais', diz irmão de vítimas de acidente em represa

Acidente em Santa Maria Crédito: Ronaldo Rodrigues

As vítimas morreram após o carro em que estavam cair em uma represa, em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana, no último sábado (29). A dor de perder dois irmãos de uma única vez era nítida na expressão do lavrador Valdecir Schroeder, de 36 anos. Sem conseguir conter a emoção, ele falou com a reportagem sobre a relação com o também lavrador Dazio Schroeder, de 24 anos, e a doméstica Agnelda Schroeder, de 37 anos: "Agente se amava demais. Nunca imaginei passar por isso".após o carro em que estavam cair em uma represa, em, Região Serrana, no último sábado (29).

O ACIDENTE

Agnelda Schroeder, o irmão Dazio Schroeder, e a mulher dele, a lavradora Suelen Nitz, 24, morreram após o carro em que estavam cair na represa do Rio Bonito, em Recreio, Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana. O acidente aconteceu na tarde de sábado (28). Os corpos de duas mulheres foram retirados do local logo após a queda. Na manhã deste domingo (29) o Corpo de Bombeiros resgatou o corpo do motorista, que afundou junto com o veículo.

Acidente em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução

FAMÍLIA ABALADA

Muito emocionado, o lavrador Valdecir Schroeder contou que a notícia pegou toda a família de surpresa. Ele disse que os cinco irmãos sempre foram muito unidos e agora sofrem com a notícia de que serão apenas três.

"Foi uma noticia trágica porque a gente nunca espera isso. Eram todos novos, jovens, cheios de vida. A gente sempre espera que o pai e a mãe vão embora antes da gente, pela idade mais avançada. Mas meu irmãos, com 25 e 6 anos, a gente não esperava", lamenta.

Ainda de acordo com o lavrador, ele mora em Jaguaré, no Norte do Estado, e foi às pressas para Santa Maria de Jetibá ao saber do acidente por meio de parentes.