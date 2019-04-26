A dor e angústia de mãe que teve filho raptado pelo ex no ES

Patrícia Paula Bull, mãe de Ravi Crédito: TV Gazeta

Patrícia Paula Bull, de 27 anos, vive dias de angústia e medo desde que o ex-companheiro Rodrigo de Carvalho Pinho, de 38 anos, raptou o filho do casal, Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de apenas 10 meses, de casa da família, em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo. O caso aconteceu na última quinta-feira (18).

Há uma semana, a mãe de Ravi convive com a dor de não ter notícias do filho. “Eu sinceramente não estou mais aguentando. Já são oito dias. Não é uma hora, duas horas, são dias que se passam e ninguém faz nada, não encontra esse cara. É impossível isso", conta a mãe, emocionada.

Ele levou apenas uma muda de roupa do menino, a certidão, caderneta de vacina e uma mamadeira e sumiu com meu bebê Mãe sobre rapto do filho

Patrícia mora com a mãe, o irmão e a filha mais velha do primeiro casamento, na zona rural de Santa Maria de Jetibá. Ela tinha uma união estável com Rodrigo, com quem teve o Ravi. O pai fazia visita à criança e aproveitou um momento de distração para levar o bebê, que estava sob os cuidados da avó. “Quando nós vimos, ele já estava indo embora já”, revela a avó, Érica Salsenburg Paula.

Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de apenas 10 meses, sequestrado pelo pai. Crédito: Reprodução

RELACIONAMENTO CONTURBADO

O relacionamento com Rodrigo era conturbado e durou menos de dois anos, segundo Patrícia. No terceiro mês de gravidez, ela procurou a polícia e denunciou o companheiro, dizendo que estava sofrendo agressões psicológicas e físicas, além de ameaças de morte. Patrícia chegou a fazer três boletins de ocorrência.

Há cerca de um mês, Patrícia conseguiu uma medida protetiva, fato que deixou Rodrigo revoltado. Após raptar o filho, o ex-companheiro deixou um bilhete na cama dela dizendo para ela não se preocupar e que jamais aceitaria ficar sem o filho. E, que se ela retirar o pedido na Justiça poderia voltar. No outro dia, mandou uma mensagem no celular ameaçando se matar e matar o filho, caso eles se separassem.

O meu maior medo é que ele faça mal à criança, sei que ele gosta do menino, sei porque que ele é pai, mas nunca quis afastar ele do menino

A mãe foi até o local com um mandado de busca do filho, mas não conseguiu trazer Ravi para casa. “O mandado não foi cumprido tendo em vista que a conselheira tutelar se recusou a acompanhar a busca. Havendo a negativa por duas vezes, solicitei novamente ao juiz que houve a dispensa do conselho tutelar. Foi quando ele deferiu que poderia ser acompanhado por um comissário da infância e juventude, mas nesse meio tempo, a gente recebeu informações de que o acusado não estava no endereço da mãe dele em São Paulo”, afirma a advogada Bruna Bausen Prochnow.

Advogada Bruna Bausen Prochnow Crédito: TV Gazeta

FORAGIDO

Rodrigo continua sendo procurado pela polícia. “Ele é considerado foragido, pois já foi expedido mandado de prisão contra ele na segunda-feira. Nós estamos tentando localizá-lo, fizemos buscas, informamos as delegacias que estamos fazendo buscas e tentando localizar esse sujeito para prendê-lo e recuperar a criança”, afirmou o delegado de Santa Maria de Jatibá, Fabrício Lucindo Lima.

A mãe teme, que para fugir com a criança, ele mude até as características físicas do menino. “Ele é muito esperto. Ele é ate capaz de mudar alguma coisa no menino, cabelo, para não ser reconhecido. Tão rápido, ele não vai entregar esse menino. Tenho medo de não conseguir achar ele mais, muito medo”, diz Patrícia Paula.