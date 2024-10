80 cães em situação de maus-tratos são resgatados em Boa Esperança

Animais da raça beagle americano foram encontrados na propriedade de um homem de 45 anos; ele foi autuado por crime de maus-tratos aos animais qualificado

Aproximadamente 80 cães da raça beagle americano foram resgatados em condições de maus-tratos na propriedade de um homem de 45 anos, localizada na região de Córrego da Taboca, zona rural de Boa Esperança , Noroeste do Espírito Santo .

A ação, realizada pela Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, aconteceu na tarde desta segunda-feira (7). O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia da Associação dos Cuidadores de Animais de Boa Esperança. Segundo a denúncia, o homem passava dias sem cuidar dos animais. O dono da propriedade, que não teve a identidade revelada, foi detido em flagrante.

Laudo atestou maus-tratos

De acordo com a Polícia Civil, um laudo realizado por uma equipe de médicos veterinários atestou os maus-tratos dos animais. Uma equipe policial, com um médico veterinário que auxilia na causa animal, confirmou a situação ao encontrar animais mortos, carcaças e cães debilitados, sem acesso à alimentação e cuidados veterinários adequados.

Após tomar conhecimento da situação, a equipe da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, em conjunto com a Polícia Militar, realizou diligências para encontrar e prender o homem de 45 anos. Ele foi detido após a equipe receber informações de que estava a caminho da Delegacia.

De acordo com o delegado George Zan, o homem alimentava os cães com uma mistura de ração para peixes e farelo de cereais. Ele também relatou que foram encontradas ossadas de animais no local.