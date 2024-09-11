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Interior de São Paulo

PF encontra coleção de animais empalhados em operação contra garimpo ilegal

Operação da PF investiga esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 3 bi em 4 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2024 às 09:25

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 09:25

Leão empalhado era um dos sete animais com documentação regular de importação, e foi abatido na chamada
Leão empalhado era um dos sete animais com documentação regular de importação, e foi abatido na chamada "caça enlatada" Crédito: Polícia Federal/Divulgação
A Polícia Federal encontrou uma coleção de 19 animais empalhados durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em São José do Rio Preto ( interior de São Paulo) nesta terça-feira (10).
Dentre a coleção, que inclui hipopótamo, girafa, leão, gnu e búfalo, 12 animais estavam sem documentação adequada e foram apreendidos pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
O dono da coleção é caçador profissional. Ele é suspeito de integrar um esquema de lavagem de dinheiro do garimpo ilegal de ouro em Mato Grosso e no Pará que já teria movimentado R$ 3 bilhões em quatro anos
bama recolheu 11 cabeças taxidermizadas de animais por falta de documentação adequada
bama recolheu 11 cabeças taxidermizadas de animais por falta de documentação adequada Crédito: Polícia Federal/Divulgação
A operação Aqua Fortis, deflagrada pela manhã de terça, cumpriu outros oito mandados em São José do Rio Preto e um em São Paulo, e contou com a ação de cerca de 60 agentes.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que faziam comércio ilegal de ouro por meio de empresas de fachada e laranjas.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos investigados no valor somado de R$ 1,3 bilhão.
Um hipopótamo taxidermizado está em uma área com pedras claras dentro de uma casa Agentes encontraram hipopótamo taxidermizado dentre os 19 animais da coleção
Um hipopótamo taxidermizado está em uma área com pedras claras dentro de uma casa Agentes encontraram hipopótamo taxidermizado dentre os 19 animais da coleção Crédito: Polícia Federal/Divulgação
Ao encontrar a coleção de animais empalhados, a PF acionou a equipe de fiscalização do Ibama, que prestou apoio aos agentes e identificou os animais em situação irregular. O órgão ambiental apreendeu 11 cabeças e partes dianteiras de animais e uma ave taxidermizados.
De acordo com o Ibama, alguns dos animais taxidermizados encontrados são troféus de caça têm certificação de importação emitida pelo Cites (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção).
O Brasil é um dos signatários do Cites, que regula o comércio de espécies ameaçadas por tráfico, como leões e girafas, e estipula documentações rígidas.
De acordo com a documentação encontrada, o leão empalhado foi morto na prática conhecida como "caça enlatada", na qual animais são criados em cativeiro até atingirem a idade adulta e posteriormente liberados em áreas controladas para serem abatidos por caçadores.
Já a cabeça de girafa encontrada no local não tinha a licença, o que configura importação ilegal. O proprietário da residência, que não estava no local na hora do cumprimento do mandado, também foi notificado pela ausência de uma pele de zebra cuja documentação foi encontrada no local.
O Ibama investiga a procedência dos animais, e se o abate foi realizado de forma lícita nos países de origem -a maior parte no continente africano.
A PF também encontrou armamentos e munições de caça no local. Todo o material recolhido será encaminhado à sede da corporação em São José do Rio Preto.
Os investigados poderão responder os crimes de extração e comércio ilegal de ouro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

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