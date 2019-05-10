Home
25 kg de cocaína são apreendidos em porão de navio no ES

Droga estava dentro de uma máquina semelhante a uma pá carregadeira, localizada no porão de um navio atracado no Terminal Portuário de Vila Velha (TVV)