Home
>
Polícia
>
Sequestrador de mulher em Itapemirim nega ter planejado o crime

Sequestrador de mulher em Itapemirim nega ter planejado o crime

Além de alegar que o crime não foi planejado, sequestrador de monitora escolar disse que queria soltar a vítima, mas ela não queria ser libertada. Polícia não acredita na versão dele