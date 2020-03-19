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Rivas, o rei da pipa, morre em Vila Velha aos 68 anos

Rivas era um dos maiores entusiastas da cultura de empinar pipa. Os torneios organizados por ele chegavam a reunir duas mil pessoas. Ele também mantinha um comércio de pipas em Vila Velha

Publicado em 19 de Março de 2020 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 11:17
Faleceu na madrugada desta quinta-feira (19/03/2020), o comerciante Rivaldete Luiz da Trindade. Conhecido em todo o Espírito Santo apenas como Rivas, era um dos maiores entusiastas da cultura de empinar pipas. Ele mantinha um loja especializada em pipas há mais de 20 anos e organizou dezenas de torneios e atividades ao longo dos anos, sobretudo em Vila Velha, onde vivia. 
Jeferson Luiz da Trindade, um dos filhos de Rivas, conta que o pai passou mal durante a noite, procurou o hospital e faleceu pouco tempo depois. "Até ontem (18) ele estava bem, mas passou mal e avisou à família de que iria para o hospital. Pouco tempo depois faleceu. Ainda não temos detalhes do que pode ter acontecido", explicou o filho, muito emocionado. As primeiras informações indicam que Rivas foi vítima de um infarto. 
Rivas  em imagem de 2019, posa com pipas de sua produção  Crédito: Ricardo Medeiros
Rivas era militar da reserva da Marinha. As competições anuais de pipa organizadas por ele chegavam a juntar 2 mil pessoas. 
Em 2019, durante uma das entrevistas que Rivas concedeu ao jornal A Gazeta, ele contou um pouco da paixão pelas pipas e como o crescimento das cidades havia transformado as antigas brincadeiras de criança. 
"Hoje está meio complicado porque não está se vendendo tanto como antes. Entre vários fatores, pela especulação imobiliária, que diminuiu o número de lugares para soltar pipas. Também, infelizmente, criou-se um preconceito contra adultos que brincam com isso porque as pessoas pensam que são vagabundos", lamentou o militar da reserva.
Rivas em fotografia de 2005, para reportagem de A Gazeta  Crédito: Fábio Vicentini
Estima-se que Rivas tenha produzido mais de 100 mil pipas para venda em sua loja, no bairro Cristóvão Colombo.

Rivas, o rei da Pipa

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