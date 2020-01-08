Filhos, noras, genro, netos e bisnetos convidam a todos para a Missa de Sétimo Dia de Nilza Azevedo de Brito. VITÓRIA: A cerimônia será no dia 9 de janeiro, quinta-feira, às 18h30 na Paróquia São Pedro, Praia do Suá. VILA VELHA: A cerimônia será no dia 10 de janeiro, sexta-feira, às 19h no Santuário Divino Espírito Santo, Centro. Agradecemos, desde já, aos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã.