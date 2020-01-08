Filhos, noras, genro, netos e bisnetos convidam a todos para a Missa de Sétimo Dia de Nilza Azevedo de Brito. VITÓRIA: A cerimônia será no dia 9 de janeiro, quinta-feira, às 18h30 na Paróquia São Pedro, Praia do Suá. VILA VELHA: A cerimônia será no dia 10 de janeiro, sexta-feira, às 19h no Santuário Divino Espírito Santo, Centro. Agradecemos, desde já, aos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã.
O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Porque? Porque aqueles que se unem a Deus obtém três grandes privilégios: onipontência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. São Francisco de Assis
Missa de sétimo dia
Nilza Azevedo de Brito
01
09 de janeiro, quinta-feira
Praia do Suá, Vitória
Paróquia São Pedro, 18h30
02
10 de janeiro, sexta-feira
Centro, Vila Velha
Santuário Divino Espírito Santo, 19h