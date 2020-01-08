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Nilza Azevedo de Brito

Comunicado feito pela família Brito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 00:01

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 00:01

Filhos, noras, genro, netos e bisnetos convidam a todos para a Missa de Sétimo Dia de Nilza Azevedo de Brito. VITÓRIA: A cerimônia será no dia 9 de janeiro, quinta-feira, às 18h30 na Paróquia São Pedro, Praia do Suá. VILA VELHA: A cerimônia será no dia 10 de janeiro, sexta-feira, às 19h no Santuário Divino Espírito Santo, Centro. Agradecemos, desde já, aos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã.
O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Porque? Porque aqueles que se unem a Deus obtém três grandes privilégios: onipontência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. São Francisco de Assis
Missa de sétimo dia
Nilza Azevedo de Brito

01

09 de janeiro, quinta-feira

Praia do Suá, Vitória
Paróquia São Pedro, 18h30

02

10 de janeiro, sexta-feira

Centro, Vila Velha
Santuário Divino Espírito Santo, 19h

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