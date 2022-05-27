Morre Plínio Marchini, um dos primeiros diretores da TV Gazeta

Morreu, nesta quinta-feira (26), aos 86 anos, o renomado jornalista Plínio Marchini, que teve três passagens pela Rede Gazeta e foi fundamental na criação da TV Gazeta e no desenvolvimento do jornal A Gazeta.

Junto a Cariê Lindenberg e Nelson Bonfante, Plínio foi fundador da TV Gazeta. Em 1988, voltou à Rede Gazeta como diretor comercial da empresa, e, depois, pela terceira vez, como diretor de A Gazeta. Antes de chegar à Rede Gazeta, passou por O Diário. Ao longo da carreira, foi diretor do Jornal do Brasil e da TV Globo em São Paulo. Participou ainda da fundação da Central Brasileira de Notícias (Rede CBN), e também foi diretor da rede paranaense RPC.

Plínio Marchini, um dos fundadores da TV Gazeta Crédito: Arquivo

Em contato com a reportagem, o filho, Plínio Marchini, afirmou que o pai estava com a saúde debilitada há um tempo.

"Meu pai foi uma pessoa de bom caráter, muito trabalhador, brilhante. Sempre fez tudo com determinação" Plínio Marchini - Filho

Colega de Plínio e também fundamental na fundação da TV Gazeta, Adinalte João Beltrame, o Valtinho, comentou que o jornalista era honesto e trabalhador

"Fundamos juntos a televisão em 1976. Ele saiu da Gazeta foi para a TV Globo. Trabalhamos muitos anos juntos. Ele foi um dos fundadores, foi o homem de ponta na época. Era um amigo. Sempre tivemos um bom relacionamento, era um parceiro. Deixa muita saudades. Era um cara honesto e trabalhador" Valtinho - Contador

Em nota de pesar, a Rede Gazeta lamentou o falecimento do jornalista e lembrou o legado deixado por Plínio.