Morreu, neste sábado (21), aos 79 anos, o juiz aposentado Delano Santos Câmara. Nascido em Vitória, em 1946, o decano construiu uma carreira sólida no Espírito Santo. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 1972 e poucos anos depois, começou a atuar como juiz de Direito, mantendo-se na função entre 1977 e 1990. Posteriormente, assumiu o cargo de juiz federal entre 1990 e 1995.
O amor pela profissão o levou a fundar o que veio a ser referência no meio jurídico, o tradicional escritório Santos Câmara Advocacia, que hoje é conduzido pelo filho dele, Rapahel Câmara. Além da paixão pelo Direito, ele também carregava apreço pela literatura.
Em 1996, aos 22 anos, ainda estudante no curso superior, escreveu o romance “O Resto”, que ficou guardado até ser publicado décadas depois, em 2024. Delano também contribuiu com registros importantes sobre a vida e a cultura capixaba como cronista em jornais locais do Espírito Santo.
Ele deixa três filhos: Raphael Câmara, Sandro Câmara, que seguiu também a carreira jurídica, e Karina Americano Câmara, produtora audiovisual, além de netos, familiares, amigos e admiradores de sua história.
O velório ocorre neste sábado (21), no Jardim da Paz, na Serra, das 16h30 às 20h. A família informa que o corpo será cremado.
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