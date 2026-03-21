Morreu, neste sábado (21), aos 79 anos, o juiz aposentado Delano Santos Câmara. Nascido em Vitória, em 1946, o decano construiu uma carreira sólida no Espírito Santo. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 1972 e poucos anos depois, começou a atuar como juiz de Direito, mantendo-se na função entre 1977 e 1990. Posteriormente, assumiu o cargo de juiz federal entre 1990 e 1995.



O amor pela profissão o levou a fundar o que veio a ser referência no meio jurídico, o tradicional escritório Santos Câmara Advocacia, que hoje é conduzido pelo filho dele, Rapahel Câmara. Além da paixão pelo Direito, ele também carregava apreço pela literatura.