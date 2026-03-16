Morre o publicitário Alexandre Silva Prandi, aos 36 anos

Morreu neste domingo (15), aos 36 anos, o publicitário Alexandre Silva Prandi (17/06/89 - 15/03/2026). Alexandre era definido como um apaixonado pela profissão e atuava como analista de comunicação há quase quatro anos na Afecc - Hospital Santa Rita, em Vitória.
Natural de João Neiva, no interior do Estado, ele deixa os pais, a irmã e uma sobrinha. Em uma publicação nas redes sociais, Célia Prandi, mãe de Alexandre, registrou: “Hoje, ajoelho de uma dor profunda e não tem nome para tudo isso, mas o legado de vocês, amigos (do meu filho) me consola”.
Uma amiga do publicitário também registrou que “Alê era uma pessoa de brilho onde chegava, que amava demais a família e amigos e tinha um coração gigante para todos aqueles que amava. Alê era da vida, de estar rodeado de pessoas e compartilhando sorrisos e momentos de alegria”, afirma.
A cerimônia de despedida acontece nesta segunda-feira (16), de 13h30 às 15h, no Memorial House Primícias, em Santa Lúcia, Vitória. Em seguida, o sepultamento será realizado às 17h, no Cemitério de João Neiva.
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