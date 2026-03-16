Pedestre morre atropelado por táxi na Avenida Dante Michelini, em Vitória
Um pedestre morreu após ser atropelado por um táxi na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Mata da Praia, em Vitória, na noite de domingo (15). Segundo a Guarda Municipal, a vítima – que não teve a identidade divulgada – havia saído de um quiosque e atravessava a avenida fora da faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo, que seguia no sentido Jardim Camburi.
“A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou o óbito no local. A Guarda Municipal atuou na sinalização da ocorrência e na segurança da área. A perícia da Polícia Científica esteve no local e realizou a remoção do corpo”, informou a corporação.
A reportagem de A Gazeta pediu informações sobre o caso à Polícia Civil. Quando houver retorno, esta nota será atualizada.