Pedestre morre atropelado por táxi na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Publicado em 16/03/2026 às 09h31
Segundo a Guarda Municipal, vítima atravessava a via quando foi atingida Crédito: Leitor | A Gazeta

Um pedestre morreu após ser atropelado por um táxi na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Mata da Praia, em Vitória, na noite de domingo (15). Segundo a Guarda Municipal, a vítima – que não teve a identidade divulgada – havia saído de um quiosque e atravessava a avenida fora da faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo, que seguia no sentido Jardim Camburi

“A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou o óbito no local. A Guarda Municipal atuou na sinalização da ocorrência e na segurança da área. A perícia da Polícia Científica esteve no local e realizou a remoção do corpo”, informou a corporação.

A reportagem de A Gazeta pediu informações sobre o caso à Polícia Civil. Quando houver retorno, esta nota será atualizada. 

