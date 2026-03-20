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Morre Chuck Norris, lenda dos filmes de ação, aos 86 anos

Morre Chuck Norris, lenda dos filmes de ação, aos 86 anos

Família anunciou a morte em comunicado nas redes sociais e pediu privacidade.

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Publicado em 20 de março de 2026 às 11:34

Imagem BBC Brasil
O ator Chuck Norris Crédito: Getty Images

O ator e artista marcial Chuck Norris morreu na manhã de quinta-feira (19/3), aos 86 anos.

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O anúncio aconteceu somente na manhã desta sexta-feira (20/3), em uma publicação da família de Norris no Instagram.

Ele estava hospitalizado no Havaí, nos Estados Unidos, segundo o portal de notícias TMZ, mas a causa da morte não foi revelada.

Lenda dos filmes e das séries de ação, Norris estrelou clássicos como Walker, o Ranger do Texas.

Comunicado da família

É com o coração pesado que nossa família compartilha o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris ontem de manhã. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.

Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração de nossa família.

Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através de seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em muitas vidas.

Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele teve e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que ele recebeu de fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs. Eram amigos.

Sabemos que muitos de vocês souberam da sua recente hospitalização e somos verdadeiramente gratos pelas orações e pelo apoio que lhe enviaram.

Enquanto lamentamos esta perda, pedimos gentilmente privacidade para nossa família neste momento. Obrigado por amá-lo conosco.

Esta reportagem está em atualização.

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