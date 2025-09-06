Morre Luiz Vieira, aos 76 anos, o eterno Rei Momo do Carnaval Capixaba

É com profundo pesar que o Espírito Santo e a cidade de Vitória se despedem de Luiz Vieira, aos 76 anos - figura emblemática do Carnaval capixaba. Ele faleceu, nesta sexta-feira (5), em um hospital da Grande Vitória, vítima de um câncer de pele que evoluiu para metástase. O velório e o sepultamento foram realizados no mesmo dia, no cemitério de Maruípe, em na Capital capixaba.



Através de um comunicado oficial para A Gazeta, a família de Luiz lamentou a perda. “Nossa família está muito abalada com essa, mas sabemos que ele descansou e que foi feita da vontade de Deus. Além de rei Momo, ele foi um excelente pai, avô, bisavô e amigo. Deixará saudades eternas em nossos corações”.

Empresário e dono de um bar tradicional em Vitória, Luiz Vieira foi um dos fundadores do histórico bloco Unidos de Jucutuquara, criado em 1971, pilar da folia local. Sua trajetória como Rei Momo começou em 1995, fruto de uma brincadeira de amigos, que o inscreveram mesmo sem que ele levasse a sério. Surpreendentemente, já na primeira participação, foi coroado. Desde então, voltou ao trono nos anos 1999, 2001, 2002, 2004, 2005 e 2006, totalizando sete reinados, o que garantiu a ele o título de mais participações como rei momo na história da folia capixaba.

Nas redes sociais, a escola de samba Chegou o que Faltava prestou uma homenagem comovente: “É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Luiz Vieira, reconhecido como o maior Rei Momo do Carnaval de Vitória. Luiz Vieira não apenas reinou sobre a folia, mas também deixou um legado de entusiasmo, paixão pelo carnaval e dedicação à preservação de nossas tradições. Sua presença sempre foi sinônimo de festa, luz e felicidade, contagiando todos ao seu redor. Que descanse em paz, nosso eterno Rei Momo".

O presidente da Unidos de Jucutuquara, Ewerton Fernandes (Gigante), também comentou sobre a perda do eterno Rei Momo. Luiz era um amante do carnaval capixaba, era muito conhecido por frequentar muitos sambas, ter seu comércio no bairro onde morava e participar dos concursos de rei momo do carnaval capixaba. Era muito simples e sempre tratava a todos com humildade. Conheci ele quando tinha 16 anos no carnaval da Jerônimo Monteiro. Amigo de todos aqui da nação Unidos de Jucutuquara, vai deixar muitas saudades e ótimas lembranças".

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais