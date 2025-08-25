Morre aos 79 anos Gladys Jouffroy Bitran, ex-procuradora geral do ES

Gladys Jouffroy Bitran, ex-procuradora geral do Estado e primeira vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional Espírito Santo (OAB-ES), morreu na madrugada desta segunda-feira (25) em Vitória, aos 79 anos. Segundo a família, ela estava internada desde a última sexta-feira (22) e faleceu devido a uma insuficiência respiratória.

O velório de Gladys será realizado no auditório da OAB-ES, no Centro de Vitória, até as 15h, e o sepultamento será às 16h, no Cemitério de Santo Antônio, também na Capital.

Em nota de pesar compartilhada nas redes sociais, a OAB-ES lamentou o falecimento da ex-procuradora, que foi conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil no triênio 2007/2009, e destacou que ela era detentora de uma extensa lista de serviços prestados não apenas à advocacia pública, mas a todo o Espírito Santo.

“A OAB/ES se solidariza com toda a família e os muitos amigos e admiradores de Gladys. Sua partida deixa uma lacuna de dimensões incalculáveis no Direito e na advocacia capixaba. Seu legado permanecerá eternamente em nossos corações”, publicou a Seccional do Estado.

Nos comentários da publicação, colegas de profissão e admiradores destacaram o legado da advogada, apontada como uma profissional “inspiradora, competente, combativa, ética e respeitada no meio jurídico”.

A Gazeta integra o Saiba mais