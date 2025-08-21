"Dona Nega"
Morre Leonilda Gava Barros, primeira vereadora da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim

“Dona Nega foi um símbolo de coragem e representatividade", disse o presidente da Câmara, vereador Alexandre Maitan (União Brasil)

Cachoeiro de Itapemirim
Publicado em 21/08/2025 às 18h08

Morreu na quarta-feira (20) Leonilda Gava Barros, conhecida como “Dona Nega”, primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Leonilda foi eleita vereadora em 1989 e homenageada no legislativo municipal em 2019, além de nomear a Ouvidoria da Mulher, criada para garantir acolhimento e orientação a mulheres vítimas de violência na cidade.

O presidente da Câmara, vereador Alexandre Maitan (União Brasil), lamentou a morte dela e destacou a importância histórica.

“Dona Nega foi um símbolo de coragem e representatividade. Em um período em que poucas mulheres se faziam presentes na política, ela mostrou força e determinação. Seu legado continuará vivo na história do nosso município e na luta por mais mulheres ocupando espaços de decisão. Em nome da Câmara Municipal, deixo nosso respeito e solidariedade aos familiares e amigos”, disse.

