Domingos Bertolini
Domingos Bertolini
1923
2025

Morre no ES, aos 101 anos, um dos últimos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial

Nascido em Duas Bocas, em Ibiraçu, ele viveu por mais de 75 anos em Fundão, onde foi sepultado; o 38º Batalhão de Infantaria do Exército prestou homenagem ao veterano por meio das redes sociais

Vitória
Publicado em 10/09/2025 às 21h08

Morreu na madrugada de terça-feira (9), aos 101 anos, Domingos Bertolini, um dos últimos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial residentes no Espírito Santo.

Nascido em Duas Bocas, em Ibiraçu, ele viveu por mais de 75 anos em Fundão, município onde construiu sua história e sua família. Após dar baixa no Exército Brasileiro, Bertolini trabalhou com o pai e os irmãos na lavoura e, posteriormente, tornou-se comerciante ao lado do irmão mais novo, Antônio Demuner Bertolini, atividade à qual se dedicou por mais de cinco décadas.

Domingos Bertolini
Domingos Bertolini morreu aos 101 anos e era um dos últimos ex-combatentes da Segunda Guerra ainda vivo no ES. Crédito: Acervo Pessoal

Respeitado pela comunidade, viveu em Fundão até o fim da vida. O sepultamento ocorreu na tarde de terça-feira, no Cemitério de Fundão.

O 38º Batalhão de Infantaria do Exército prestou homenagem ao veterano por meio das redes sociais. 

Veja também

Morre o vice-prefeito de Castelo, Rafael Rigo Assini
Morre Luiz Vieira, aos 76 anos, o eterno Rei Momo do Carnaval Capixaba
Morre aos 79 anos Gladys Jouffroy Bitran, ex-procuradora geral do ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Obituário

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.