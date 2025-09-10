Morreu na madrugada de terça-feira (9), aos 101 anos, Domingos Bertolini, um dos últimos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial residentes no Espírito Santo.
Nascido em Duas Bocas, em Ibiraçu, ele viveu por mais de 75 anos em Fundão, município onde construiu sua história e sua família. Após dar baixa no Exército Brasileiro, Bertolini trabalhou com o pai e os irmãos na lavoura e, posteriormente, tornou-se comerciante ao lado do irmão mais novo, Antônio Demuner Bertolini, atividade à qual se dedicou por mais de cinco décadas.
Respeitado pela comunidade, viveu em Fundão até o fim da vida. O sepultamento ocorreu na tarde de terça-feira, no Cemitério de Fundão.
O 38º Batalhão de Infantaria do Exército prestou homenagem ao veterano por meio das redes sociais.
