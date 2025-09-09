Sul do ES
Morre o vice-prefeito de Castelo, Rafael Rigo Assini

Político sofreu um infarto fulminante na terça-feira (9) e chegou a ser socorrido, mas não resistiu; Prefeitura de Castelo decretou luto e lamentou a perda de Rafael

Cachoeiro de Itapemirim
Publicado em 09/09/2025 às 15h46

Morreu nesta terça-feira (9) Rafael Rigo Assini, o vice-prefeito de Castelo, no Sul do Espírito Santo. A prefeitura informou que ele tinha 37 anos e sofreu um infarto fulminante, chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu. Além do cargo público, Rafael era advogado — e também já foi ex-chefe de gabinete.

A Prefeitura de Castelo decretou luto oficial e reconheceu a dedicação de Rafael ao município, lamentando a perda. "Estamos todos desolados com a perda de uma pessoa tão especial que amava o município, a família e a igreja. Um ser de luz que fará muita falta para todos, um amigo que me acompanhou e fez tanto por Castelo. Deixo toda a minha solidariedade aos familiares, servidores e amigos", lamento o prefeito João Paulo Nali.

[Reportagem em atualização]

