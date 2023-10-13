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Obituário

Homenagem a Joana Penha de Souza Peichinho

Comunicado feito pela família

Publicado em 

13 out 2023 às 18:02

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 18:02

Homenagem a Joana Penha de Souza Peichinho feita pela família
Homenagem a Joana Penha de Souza Peichinho feita pela família Crédito: Arquivo pessoal
A saudade é um dos sentimentos que eterniza a presença e as memórias das pessoas que amamos e já se foram. É assim que a família Peichinho e Henrique segue sentindo a ausência de Joana Penha de Souza Peichinho, que faleceu em 10 de outubro de 2020 e hoje permanece em seus corações e lembranças.
Como mensagem para honrar a vida de Joana Penha, a família Peichinho e Henrique relembra sua história e afirma que “com o tempo a dor da saudade se aquieta, transforma-se em silêncio que espera, pelos braços da vida, um dia se reencontrar”.

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