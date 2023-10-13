Homenagem a Joana Penha de Souza Peichinho

A saudade é um dos sentimentos que eterniza a presença e as memórias das pessoas que amamos e já se foram. É assim que a família Peichinho e Henrique segue sentindo a ausência de Joana Penha de Souza Peichinho, que faleceu em 10 de outubro de 2020 e hoje permanece em seus corações e lembranças.
Como mensagem para honrar a vida de Joana Penha, a família Peichinho e Henrique relembra sua história e afirma que “com o tempo a dor da saudade se aquieta, transforma-se em silêncio que espera, pelos braços da vida, um dia se reencontrar”.