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Ex-deputado Bonifácio de Andrada morre aos 90 anos em decorrência de Covid-19

Bonifácio de Andrada encerrou seus quase 40 anos ininterruptos como deputado federal em 2018
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2021 às 10:33

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 10:33

Bonifácio de Andrada morreu nesta terça-feira (5), aos 90 anos
Bonifácio de Andrada morreu nesta terça-feira (5), aos 90 anos Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ex-deputado Bonifácio de Andrada morreu nesta terça-feira (5), aos 90 anos, por complicações decorrentes da Covid-19. O comunicado foi feito por meio das redes sociais de um de seus filhos, o deputado federal Lafayette de Andrada (Republicanos). Bonifácio estava internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, desde o dia 16 de dezembro, mas seu quadro se gravou nesta terça. O corpo será sepultado nesta quarta-feira (6), em Barbacena (MG), sua cidade natal.
Bonifácio de Andrada encerrou seus quase 40 anos ininterruptos como deputado federal em 2018. Desde 1979, ele mantinha a tradição da família na política, que vem do tataravô: José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos patriarcas da Independência. Na época, disse em entrevista ao Estadão que estava abrindo caminho para novas gerações.
A experiência do ex-deputado na política inclui a relatoria, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, da segunda denúncia contra Michel Temer (MDB), a quem deu parecer favorável.
Bonifácio de Andrada era cientista político, professor, advogado e doutor em Direito Público pela Universidade Federal da Minas Gerais (UFMG). Era também reitor da Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac), instituição criada por ele há 57 anos, e presidente da Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada (Funjobe), entidade mantenedora da Faculdade de Medicina de Barbacena, também de sua criação, e provedor da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena.
O ex-deputado deixa sua esposa, Amália Borges de Andrada, e oito filhos, entre eles o deputado federal Lafayette de Andrada.

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