Aos 79 anos, morre a promotora de justiça aposentada Marlusse Pestana Daher

A promotora de justiça aposentada Marlusse Pestana Daher, morreu na madrugada desta quinta-feira (2) em decorrência de um problema crônico renal. Usse, como era carinhosamente chamada pela família e amigos, tinha 79 anos e era conhecida pela alegria, segundo informações da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ-ES) em nota de pesar.
Marlusse dedicou 19 anos de trabalho ao Ministério Púbico do Estado do Espírito Santo (MPES), onde também atuou como dirigente do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caoa) entre os anos de 2006 a 2008. A promotora de justiça aposentada foi também presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica entre os anos de 2003 e 2006.
Natural de São Mateus, ela teve participação na política do município quando foi vereadora da cidade, no Norte do Estado, de 1978 a 1982. Nesse período, chegou a ocupar o cargo de presidente da Câmara Municipal de São Mateus.
Ainda segundo a nota de pesar da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Marlusse também era membro da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras onde recebeu o mérito de Imortal. No Direito, escreveu várias obras voltadas para a área.