Aos 79 anos, morre a promotora de justiça aposentada Marlusse Pestana Daher

A promotora de justiça aposentada Marlusse Pestana Daher, morreu na madrugada desta quinta-feira (2) em decorrência de um problema crônico renal. Usse, como era carinhosamente chamada pela família e amigos, tinha 79 anos e era conhecida pela alegria, segundo informações da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ-ES) em nota de pesar.

Marlusse dedicou 19 anos de trabalho ao Ministério Púbico do Estado do Espírito Santo (MPES) , onde também atuou como dirigente do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caoa) entre os anos de 2006 a 2008. A promotora de justiça aposentada foi também presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica entre os anos de 2003 e 2006.

Natural de São Mateus, ela teve participação na política do município quando foi vereadora da cidade, no Norte do Estado, de 1978 a 1982. Nesse período, chegou a ocupar o cargo de presidente da Câmara Municipal de São Mateus.