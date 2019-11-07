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Contaminação no mar

Vistorias não encontram óleo em praias de municípios do Norte do ES

Equipes monitoraram balneários de Linhares e Conceição da Barra. Em São Mateus, militares da Marinha estão preparados para atuar caso resíduos cheguem ao Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 12:28

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 12:28

Vistoria técnica em praias de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Vistorias não encontram óleo em praias de municípios do Norte do ES
 Vistorias realizadas no litoral Norte do Espírito Santo não encontraram vestígios do óleo que atingiu diversas praias do Nordeste do país. Em Linhares, equipes que integram o Comitê de Crise realizaram as visitas técnicas nas praias do município. Em Conceição da Barra, as praias foram vistoriadas pelo Comitê de Crise e também não foi encontrado nenhum vestígio das manchas. Já em São Mateus, uma base com 85 militares da Marinha monitora o litoral para atuar, caso haja chegada do óleo às praias do município.
A vistoria em Linhares foi realizada nesta quarta-feira (06) e o objetivo foi monitorar os estuários (onde os rios encontram o mar). Um dos lugares visitados foi a Vila de Regência. Na foz do Rio Doce, não foram encontrados resíduos do petróleo cru.
O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Linhares, Fabrício Borghi Folli, disse que não há previsão para a chegada da substância ao nosso litoral.
Contudo, nossas equipes estão empenhadas e têm se mobilizado com ações de enfrentamento à possível crise. São várias frentes de trabalho criadas para mitigar quaisquer impactos que a chegada da mancha de óleo possa ocasionar, ressaltou.
A Defesa Civil Estadual também monitorou o litoral Norte do Espírito Santo e não encontrou indícios das manchas de óleo nas praias.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

Equipe faz vistorias em praias de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Outros órgãos também estão envolvidos nas ações de combate e contenção da possível chegada das manchas de óleo às praias do Norte do Estado. Em Linhares, além da prefeitura e suas secretarias, a força-tarefa é composta ainda pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, representantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
O grupo instituiu o Sistema de Comando em Operações (SCO), um sistema padrão internacional que é responsável por gerir as ações de planejamento, operações, logística, segurança e administração em resposta a situações críticas e emergenciais, como a eventual aproximação dos resíduos de petróleo cru às praias da região.

APOIO DA POPULAÇÃO

Caso a população encontre vestígios do óleo nos balneários de Linhares, a prefeitura pede que seja acionado o Comitê de Crise, através do telefone 153. No entanto, alerta para que as pessoas não entrem em contato direto com os resíduos.

VOLUNTÁRIOS

Os moradores interessados em atuar como voluntários nos trabalhos de contenção e limpeza poderá participar das ações planejadas pelo Comitê de Crise. O contato é pelo e-mail [email protected]. Os inscritos vão passar por um treinamento com profissionais dos órgãos ambientais e de segurança que integram o comitê.

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CONCEIÇÃO DA BARRA 

Fuzileiros navais terminam fechamento da foz do Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra
Em Conceição da Barra, as praias foram vistoriadas pelo Comitê de Crise, na manhã desta quinta-feira, e não foi encontrado nenhum vestígio das manchas.
Uma equipe de fuzileiros navais, voluntários e técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente finalizam a construção do dique que vai fechar a foz do Riacho Doce e impedir que a eventual chegada da substância ao mar contamine o estuário.

SÃO MATEUS

Acampamentos dos militares da Marinha em Guriri, em São Mateus Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
Em São Mateus85 militares da Marinha foram enviados para fazer o monitoramento das praias e ficar a postos caso as manchas de óleo cheguem ao litoral capixaba. São 75 fuzileiros navais do Destacamento Operativo de Fuzileiros, do Rio de Janeiro, e mais 10 militares envolvidos na organização dos trabalhos  cinco da Capitania dos Portos do Espírito Santo e cinco da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Estado.
A prefeitura monta uma estrutura no balneário de Guriri, que vai servir como base aos militares. Eles estão acampados na sede do Motoclube Águias do Norte, localizada no balneário.

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