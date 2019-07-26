Câmera flagrou

Vídeo: motociclista atropela mulher e foge em São Mateus

Na colisão, o motociclista caiu do veículo. Ele se levanta, pega o veículo e foge do local, como se nada tivesse acontecido

Publicado em 26 de julho de 2019 às 20:21 - Atualizado há 6 anos

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que uma mulher é atropelada na Avenida Monsenhor Guilherme Smitz, no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada pouco depois das 18 horas da última quarta-feira (24)

No vídeo é possível ver o momento em que a pedestre aguarda na calçada para atravessar a via. Alguns carros e motos passam pelo local, mas no momento em que os veículos diminuem a velocidade, ela inicia a travessia, devidamente na faixa de pedestres. A vítima chega a dar seis passos até ser atingida por uma moto que passava entre os carros.

Com o impacto da colisão, os dois caem no chão. O motociclista levanta, caminha até a moto, liga o veículo e sai sem prestar socorro. No local, alguns populares observam a ação do piloto que deixa o local logo em seguida, como se nada tivesse acontecido.

A polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação do motociclista podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.





