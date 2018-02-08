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Estradas

Vídeo mostra exato momento de acidente com mortes em Rio Bananal

Imagem foi registrada por uma câmera de segurança de uma residência localizada às margens da ES 245
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 21:20

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 21:20

A câmera de segurança de uma casa próxima ao local do acidente que matou pai e filho na ES 245, em Rio Bananal, Norte do Estado, registrou o momento em que a caminhonete passa descontrolada e cai em uma ribanceira. No local há uma represa. O veículo caiu na água e ficou com a cabine submersa. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (6), na localidade de São Jorge de Tiradentes.
VEJA VÍDEO
 
Moradores disseram à Polícia Militar que a caminhonete Chevrolet S10 era dirigida por Everaldo Schimith Bergue, 50 anos. Ele e o filho Alan Schimith, 18, morreram no local. O outro filho de Everaldo, Ader Schimith, 18, gêmeo de Alan, e uma mulher também estavam no veículo. O jovem não precisou ser socorrido. A mulher foi levada para o hospital do município e liberada no mesmo dia.
De acordo com a Polícia Militar, as causas do acidente ainda são investigadas, mas a suspeita é de que o motorista estivesse em alta velocidade e perdido o controle da direção após passar por uma curva. O sargento Panzeri confirmou que há uma curva fechada no local. "Às vezes o motorista acha que está no controle e pode entrar com a velocidade acima, mas perde o controle da direção numa curva dessa", disse.
A imagem mostra que há uma proteção metálica no outro lado da pista. Sobre a possibilidade de instalação de guard rail, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que uma equipe irá ao local para verificar. 
Já a respeito de buracos na ES 245, reclamação de alguns motoristas, o DER explicou que, por conta das fortes chuvas, alguns buracos surgiram. Uma equipe irá à ES 245 realizar o serviço de tapa-buracos logo que o tempo firmar.

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