Vídeo mostra exato momento de acidente com mortes em Rio Bananal

De acordo com a Polícia Militar, as causas do acidente ainda são investigadas, mas a suspeita é de que o motorista estivesse em alta velocidade e perdido o controle da direção após passar por uma curva. O sargento Panzeri confirmou que há uma curva fechada no local. "Às vezes o motorista acha que está no controle e pode entrar com a velocidade acima, mas perde o controle da direção numa curva dessa", disse.