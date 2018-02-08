Vídeo mostra exato momento de acidente com mortes em Rio Bananal

A câmera de segurança de uma casa próxima ao local do acidente que matou pai e filho na ES 245, em Rio Bananal, Norte do Estado, registrou o momento em que a caminhonete passa descontrolada e cai em uma ribanceira. No local há uma represa. O veículo caiu na água e ficou com a cabine submersa. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (6), na localidade de São Jorge de Tiradentes.
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Moradores disseram à Polícia Militar que a caminhonete Chevrolet S10 era dirigida por Everaldo Schimith Bergue, 50 anos. Ele e o filho Alan Schimith, 18, morreram no local. O outro filho de Everaldo, Ader Schimith, 18, gêmeo de Alan, e uma mulher também estavam no veículo. O jovem não precisou ser socorrido. A mulher foi levada para o hospital do município e liberada no mesmo dia.
De acordo com a Polícia Militar, as causas do acidente ainda são investigadas, mas a suspeita é de que o motorista estivesse em alta velocidade e perdido o controle da direção após passar por uma curva. O sargento Panzeri confirmou que há uma curva fechada no local. "Às vezes o motorista acha que está no controle e pode entrar com a velocidade acima, mas perde o controle da direção numa curva dessa", disse.
A imagem mostra que há uma proteção metálica no outro lado da pista. Sobre a possibilidade de instalação de guard rail, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que uma equipe irá ao local para verificar.
Já a respeito de buracos na ES 245, reclamação de alguns motoristas, o DER explicou que, por conta das fortes chuvas, alguns buracos surgiram. Uma equipe irá à ES 245 realizar o serviço de tapa-buracos logo que o tempo firmar.