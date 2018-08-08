Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Viatura da PM com bandido detido cai em lagoa de Linhares

Um carro invadiu a contramão e provocou o acidente com a viatura policial

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 17:53
Bandido que estava no compartimento da viatura foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros; PMs tiveram ferimentos leves Crédito: Internauta via WhatsApp
Uma viatura da Polícia Militar que transportava um detido no compartimento de segurança caiu em uma lagoa a caminho da Delegacia de Linhares, região Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (8), na ES 248, conhecida como Rodovia Beira Rio. Os PMs tinham acabado de prender dois suspeitos de terem roubado uma joalheria em Rio Bananal.
VEJA VÍDEO
 
Depois de assaltarem a joalheria no Centro de Rio Bananal, por volta de 8h30, os dois criminosos fugiram em duas motos pela localidade de Córrego Jacinto em direção a Linhares. Os militares de Rio Bananal acionaram os colegas da cidade vizinha e pediram reforço. 
Em Linhares, duas viaturas localizaram dois suspeitos que passavam pela ES 248, que liga Linhares a Colatina. Um de 18 anos foi detido e colocado no compartimento de uma viatura. Já o outro, de 19 anos, foi colocado em outro carro policial.
> Leia mais matérias de Polícia
Enquanto se deslocavam para a delegacia com os detidos, um militar que dirigia uma das viaturas informou que, para não bater de frente contra um carro que invadiu a contramão ao fazer uma curva arriscada, tentou desviar e acabou perdendo o controle da direção. A viatura capotou e caiu em uma lagoa.
PM tentou desviar de carro que invadiu contramão e acabou caindo em lagoa Crédito: Internauta via WhatsApp
ATENDIMENTO MÉDICO
Os dois militares que estavam no veículo que capotou tiveram escoriações leves. O detido que estava no compartimento da viatura, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Rio Doce, com uma lesão na perna. 
Posteriormente, os dois foram levados à Delegacia de Linhares e liberados, já que as vítimas não os reconheceram como autores do roubo em Rio Bananal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados