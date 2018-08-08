Viatura da PM com bandido detido cai em lagoa de Linhares

Bandido que estava no compartimento da viatura foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros; PMs tiveram ferimentos leves Crédito: Internauta via WhatsApp

Uma viatura da Polícia Militar que transportava um detido no compartimento de segurança caiu em uma lagoa a caminho da Delegacia de Linhares , região Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (8), na ES 248, conhecida como Rodovia Beira Rio. Os PMs tinham acabado de prender dois suspeitos de terem roubado uma joalheria em Rio Bananal

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Depois de assaltarem a joalheria no Centro de Rio Bananal, por volta de 8h30, os dois criminosos fugiram em duas motos pela localidade de Córrego Jacinto em direção a Linhares. Os militares de Rio Bananal acionaram os colegas da cidade vizinha e pediram reforço.

Em Linhares, duas viaturas localizaram dois suspeitos que passavam pela ES 248, que liga Linhares a Colatina. Um de 18 anos foi detido e colocado no compartimento de uma viatura. Já o outro, de 19 anos, foi colocado em outro carro policial.

Enquanto se deslocavam para a delegacia com os detidos, um militar que dirigia uma das viaturas informou que, para não bater de frente contra um carro que invadiu a contramão ao fazer uma curva arriscada, tentou desviar e acabou perdendo o controle da direção. A viatura capotou e caiu em uma lagoa.

PM tentou desviar de carro que invadiu contramão e acabou caindo em lagoa Crédito: Internauta via WhatsApp

ATENDIMENTO MÉDICO

Os dois militares que estavam no veículo que capotou tiveram escoriações leves. O detido que estava no compartimento da viatura, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Rio Doce, com uma lesão na perna.