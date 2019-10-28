Vândalos destroem caixa eletrônico de banco no Norte do ES
Nas imagens, é possível ver que o equipamento ficou bastante danificado. Na sala de autoatendimento ficam outros três caixas eletrônicos, que não foram afetados. Por meio de nota, o Banco do Brasil confirmou o registro e informou que colabora com as autoridades policiais na apuração da ocorrência.
Ainda segundo, o banco garante que "já providenciou a limpeza do local, com isolamento temporário do terminal danificado". O atendimento, segundo a instituição financeira, não será afetado e a agência funciona normalmente nesta segunda-feira (28).
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não deu detalhes sobre a ocorrência.