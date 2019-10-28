Em Sooretama

Vândalos destroem caixa eletrônico de banco no Norte do ES

O Banco do Brasil confirmou a ocorrência e disse que colabora com a polícia na apuração do caso

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 12:07

Redação de A Gazeta

Caixa eletrônico foi alvo de vandalismo Crédito: Internauta
Um caixa eletrônico que fica em uma sala de autoatendimento da agência do Banco do Brasil, no Centro de Sooretama, na Região Norte do Estado, foi destruído por vândalos. A ocorrência foi registrada no último final de semana.
Nas imagens, é possível ver que o equipamento ficou bastante danificado. Na sala de autoatendimento ficam outros três caixas eletrônicos, que não foram afetados. Por meio de nota, o Banco do Brasil confirmou o registro e informou que colabora com as autoridades policiais na apuração da ocorrência.
Ainda segundo, o banco garante que "já providenciou a limpeza do local, com isolamento temporário do terminal danificado". O atendimento, segundo a instituição financeira, não será afetado e a agência funciona normalmente nesta segunda-feira (28).
Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não deu detalhes sobre a ocorrência.

